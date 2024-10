Volante speronata, schianto e salto di 5 metri: a Catania fuga da cinema

CATANIA – La polizia ha messo fine alla folle fuga di tre catanesi a bordo di una macchina che non si è fermata all’alt. L’auto era stata indicata come sospetta, dal momento che poco prima i tre uomini erano stati visti armeggiare tra i camion in sosta nel parcheggio di un’area di servizio ad Aci Sant’Antonio, sull’autostrada A18. Lo stesso veicolo era stato segnalato per altri reati sempre in autostrada.

Non appena dunque ha oltrepassato i caselli di San Gregorio, una pattuglia della polizia stradale ha intimato l’alt, ma il guidatore non si è fermato e ha accelerato bruscamente. E’ partito un lungo inseguimento, con i poliziotti che hanno tallonato l’auto in tangenziale. A supporto è intervenuto un altro equipaggio che si è piazzato in un punto strategico, in via Madonna delle Lacrime. I tre fuggitivi però non si sono arresi e hanno speronato la volante, riuscendo ad aprirsi un varco per proseguire la corsa ad alta velocità addirittura tra le strade urbane di San Gregorio dove, in via Quasimodo, il conducente ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro un altra macchina in sosta.

Scesi immediatamente, i tre hanno cercato di proseguire la fuga a piedi, scappando in direzioni diverse. Uno è stato subito bloccato, mentre due hanno saltato una recinzione per lanciarsi da un muro alto circa 5 metri, entrando in una proprietà privata, per saltare ancora altri muretti fino a quando uno di loro è stato definitivamente fermato dai poliziotti. Il terzo è riuscito a dileguarsi. I due uomini bloccati sono stati identificati e arrestati; uno di loro, un pluripregiudicato, si trovava sottoposto agli arresti domiciliari.