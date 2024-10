Vigilessa assalita, chiuso il bar: ‘Troppe violenze’

CATANIA – La polizia ha chiuso il bar di piazza Addamo per 10 giorni dopo l’aggressione da parte di due fratelli, Domenico e Luciano Lombardo, contro due vigili urbani (tra i quali una donna) che stavano multando un’auto in divieto di sosta e contro i titolari di un ristorante vicino. I due sono stati arrestati. Dalle indagini di agenti è emerso che “quanto accaduto non costituisce un episodio isolato, ma si colloca nell’ambito di una serie di condotte di minacce e molestie che si protraggono da tempo da parte dei due uomini nei confronti dell’attività di ristorazione attigua”.