VALGUARNERA CAROPEPE (ENNA) – Da oltre 24 ore Valguarnera è isolata per mancanza della linea internet. Un guasto ha mandato in tilt la rete. Il blackout dura da ieri mattina e sta paralizzando l’attività economica della comunità. Le banche e l’ufficio postale sono stati costretti a chiudere, mentre nei negozi e nei supermercati è possibile pagare solo in contanti. Problemi anche per gli studi professionali specie per i commercialisti che oggi, ultimo giorno del mese, devono fare i conti con le scadenze senza possibilità di inviare gli atti agli uffici competenti. Muti anche i telefoni fissi e telefoni cellulari.