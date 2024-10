Accoltella la moglie e chiama il 112

SOLERO (ALESSANDRIA) – Un 61enne di Agrigento, Giovanni Salamone, ha accoltellato in casa la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. La coppia siciliana si era trasferita in Piemonte da circa un anno. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Nella loro casa di Solero, un paese di poco oltre 1.600 abitanti a meno di dieci chilometri a ovest di Alessandria, i militari hanno trovato il corpo della donna in camera da letto. Dopo un lungo interrogatorio durato ore e terminato nel primo pomeriggio, disposto dal sostituto procuratore Andrea Trucano, è stato disposto il fermo per omicidio volontario aggravato del 61enne.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e l’uomo avrebbe collaborato, fornendo una propria versione dell’accaduto. Una versione da cui, come sottolineato dal difensore d’ufficio Stefano Daffonchio, emergerebbe un Salamone che non saprebbe capacitarsi di quanto commesso. Non ci sarebbe stata alcuna lite tra i coniugi. Il marito, sveglio da un po’, avrebbe colpito la moglie – che invece dormiva in camera da letto – con un coltello da cucina, sferrando più fendenti in diversi punti. Per la donna non ci sarebbe stata dunque alcuna possibilità di difendersi. Il 61enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Alessandria, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini dei carabinieri proseguono e saranno sentiti i due figli della coppia, che abitano fuori dall’Alessandrino, e persone vicine a Russo e Salamone.

“Erano arrivati dalla Sicilia circa un anno fa, li conoscevo di vista”, ha detto Andrea Toniato, il sindaco del paese. Secondo le prime informazioni avrebbero due figli, ma a Solero erano da soli, lei insegnante nelle scuole medie locali. “La nostra comunità – prosegue il primo cittadino – è sconcertata. Si spera sempre che notizie come queste non arrivino mai, invece oggi per tutti noi è un giorno difficile. A cominciare dai vicini, con i quali la coppia aveva più contatti, sorpresi e increduli come succede in questi drammatici casi”.

Il parroco don Mario Bianchi descrive l’uomo come molto riservato. La donna solare, estroversa, molto credente e apprezzata come professoressa. “Entrambi partecipavano alla messa della domenica. Dalla Sicilia si erano trasferiti qui per il lavoro di Patrizia ed erano rientrati dall’Isola proprio in questi giorni. Siamo rimasti tutti senza parole per quanto successo: marito e moglie erano sempre insieme, entrambi cordiali. Nella notte deve essere accaduto qualcosa di incredibile e imprevedibile. A quanto mi risulta – prosegue il sacerdote – poco dopo le 6 i vicini sono stati svegliati dal trambusto e dal movimento dei mezzi di soccorso e dei carabinieri, ma prima non avrebbero sentito rumori sospetti”.