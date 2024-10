Travolti da un’auto sul marciapiede, morti mamma e due bimbi

Una donna originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, Antonella Ribisi, 39 anni, è morta insieme ai due figli Gabriel e Alessio, di 6 e 3 anni, dopo un terribile incidente avvenuto martedì in Germania a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, come riporta il quotidiano tedesco Bild (foto). La famiglia è stata falciata da un suv mentre camminava su un marciapiede.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava accompagnando i due figli a un allenamento di calcio quando un’auto fuori controllo è salita sul marciapiede travolgendo i tre per poi andarsi a schiantare su una cabina elettrica. Alla guida del suv un 54enne del posto che ha riportato alcune ferite. La polizia tedesca che conduce le indagini sta cercando di accertare se l’uomo abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol o se si sia andato a schiantare a causa di un malore improvviso.