Toscano mette in guardia il Catania

Conferenza stampa dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro il Latina, in programma domenica alle 15.

FORMAZIONE. “Per me non ci sono titolari e non titolari. La nostra forza deve essere avere un gruppo di elementi allo stesso livello. De Rose? L’abbiamo rivisto correre in campo, aspettiamo il via libera che ci consenta di forzare i tempi. Montalto? Sono contento di tutti perché lavorano per la squadra. Non penso al turno infrasettimanale, le scelte sono legate solo a questo match. Bethers o Adamonis? Sono due portieri di grande livello, di partita in partita si fanno le valutazioni”.

LATINA. “Non ci stiamo facendo mancare niente, ogni settimana succede qualcosa. Hanno appena cambiato allenatore, siamo pronti a qualsiasi variabile. Abbiamo pochi punti di riferimento, probabilmente cambieranno il modo di stare in campo. Non guardiamo la classifica, non rispecchia il valore del loro organico. Antenne alzate, la partita va aggredita. Pressione? Macché. Non esistono gare facili, lo sappiamo bene”.

INGLESE. “Sta progredendo in maniera incredibile. Non avevo dubbi. E’ un ragazzo silenzioso, un leader tecnico. Il suo peso nel gruppo sta crescendo. La squadra lo guarda con attenzione anche in allenamento”.