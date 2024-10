Diciottenne catanese con tirapugni e bastone in auto

CATANIA – I carabinieri di Catania la scorsa notte hanno denunciato un neo 18enne per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato due ragazzi che, a bordo di una Fiat 500, si aggiravano per le vie limitrofe al porto, fermandosi di tanto in tanto presso capannelli di altri giovani ai quali, dai finestrini, ‘lanciavano’ insulti per poi sfrecciare via con l’utilitaria. I carabinieri hanno così deciso di fermarli per un controllo in via Villascabrosa. All’interno del vano portaoggetti del bracciolo hanno trovato un tirapugni in metallo lungo quasi 10 cm e nel bagagliaio, nascosto sotto alcune buste della spesa, è stato trovato un bastone di legno lungo 65 cm. A quel punto il passeggero 18enne ha riferito che l’auto era di proprietà di sua nonna, ma la utilizzava solo lui, e ha anche ammesso di aver personalmente nascosto quegli oggetti pericolosi nel veicolo, all’insaputa dell’amico, il quale lo stava soltanto accompagnando a fare un giro.