“Stiamo crescendo fisicamente e si vede”

“Abbiamo fatto una buona gara, ho detto ai ragazzi che è il momento di fare qualcosa in più e loro ci sono riusciti”. Domenico Toscano, ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor, riceve complimenti per il 2-0 del Catania contro l’Altamura e li indirizza sui sui giocatori: “Primo tempo di alto livello, di pressione, di qualità – dice l’allenatore rossazzurro -. Poi abbiamo concesso qualche metro, ma nessuna occasione pericolosa. Dopo il 2-0 potevamo ripartire meglio, non l’abbiamo fatto. Ma chi è entrato ha fatto bene, ha dato ritmo. Insomma, l’abbiamo portata a casa con merito, faccio un applauso ai ragazzi che continuano a rimanere sul pezzo. In questo campionato non c’è niente di scontato”.

I segnali di crescita sono sempre più tangibili. “Oggi siamo stati più costanti, non ci siamo accesi e spenti come in altre partite. Carpani ha fatto un lavoro straordinario, correndo tanto in un centrocampo molto offensivo. Ma tutti si sono sacrificati tantissimo in fase di non possesso e siamo rimasti sempre alti. C’è tanto da lavorare, ma la squadra sta crescendo fisicamente e si vede. Quelli attardati si tanno rimettendo in carreggiata, così le loro qualità risaltano”. L’obiettivo rimane “ribaltare l’azione con veemenza e con tanti uomini, facendo grande pressione con continuità. Ancora non lo facciamo come voglio io – conclude Toscano -, ma vedo la disponibilità dei ragazzi a crederci”.