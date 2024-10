Spaccio con vista (dalla camera da letto)

CATANIA – La polizia ha arrestato un catanese di 34 anni che aveva allestito nella sua casa a San Cristoforo una vera e propria centrale dello spaccio. Già denunciato per estorsione e sottoposto all’obbligo di dimora, aveva creato una sua base logistica per il confezionamento della droga e la vendita. Durante un controllo gli agenti hanno trovato su un mobiletto della camera da letto 50 grammi di cocaina e 600 euro. I poliziotti hanno approfondito le ricerche e hanno scovato un sofisticato sistema di videosorveglianza dell’edificio per prevenire ed eludere eventuali blitz delle forze dell’ordine: il 34enne infatti poteva monitorare quanto accadeva attorno alla sua casa direttamente dalla sua camera da letto.