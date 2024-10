Spaccia crack nel parcheggio, preso pusher

ACIREALE – I carabinieri hanno arrestato ad Acireale un pusher pregiudicato del posto, di 46 anni, sorpreso a spacciare crack in un parcheggio. Nelle ore pomeridiane la pattuglia che stava percorrendo il viale Cristoforo Colombo ha scorto l’uomo a bordo di una utilitaria, riconoscendolo subito in quanto già arrestato per reati connessi allo spaccio. I carabinieri hanno deciso, perciò, di seguirlo, fino a quando lo hanno visto entrare in un parcheggio nella frazione Balatelle.

Qui, il 46enne ha parcheggiato accanto a un’altra auto, dalla quale è sceso un ragazzo che gli ha consegnato una banconota da 20 euro. Presi i soldi, il pusher ha, quindi, rovistato nel portaoggetti, prelevando una bustina che ha ceduto al giovane acquirente. A quel punto, i carabinieri sono intervenuti bloccando pusher e cliente e sequestrando la droga, una dose di crack. Perquisito lo spacciatore, gli investigatori hanno recuperato dalle sue tasche ben 400 euro in banconote di piccolo taglio.