Sorpresi a scaricare rifiuti, uno tenta di scappare

CATANIA – Un cittadino catanese e uno di nazionalità straniera sono stati sanzionati e denunciati dalla polizia locale per abbandono di rifiuti. I due uomini sono stati beccati dagli agenti del reparto ambientale mentre scaricavano in gran parte Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e materiale edile dal proprio mezzo in un’area dell’ex scuola Ungaretti, nella omonima via, utilizzata recentemente come piccola discarica anche da altri incivili. Il cittadino catanese, in particolare, si è reso protagonista di una rocambolesca fuga che non ha comunque impedito agli agenti di raggiungerlo al domicilio, dove gli sono stati contestati il reato e le infrazioni al codice della strada: guida con patente revocata, mezzo senza copertura assicurativa e non sottoposto alle dovute revisioni. A entrambi sono stati sequestrati i veicoli.