Si ferma all’alt della polizia, ma scappa a piedi

CATANIA – Durante un servizio di perlustrazione notturna con la volante, i poliziotti catanesi hanno fermato per un controllo due persone a bordo di un’auto in via Trovato. Dopo avergli intimato l’alt, l’auto si è fermata, ma il conducente ha aperto lo sportello ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Anche il passeggero, un 41enne pregiudicato, ha tentato di scappare, ma è stato rincorso e, dopo una colluttazione, è stato bloccato dai poliziotti in via della Concordia. Dai controlli è emerso che l’auto era rubata. Il 41enne è stato arrestato (e messo ai domiciliari) per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione in concorso.