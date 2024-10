Si barrica in casa coi figli dopo lite

RACALMUTO (AGRIGENTO) – Momenti di tensione stamattina a Racalmuto, in via don Luigi Sturzo, dove una giovane donna all’alba si è barricata in casa con i suoi due figli, di 4 e 7 anni, dopo una una lite familiare. La donna ha subito manifestato che non avrebbe fatto alcun male ai bambini. I carabinieri e i vigili del fuoco dopo tre ore di trattative hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna che non ha opposto resistenza. I bimbi erano sotto shock. Per fortuna non ci sono feriti. Il gesto sarebbe riconducibile a uno stato depressivo della donna in seguito alla separazione dal marito.