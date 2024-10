Scontro sulla tangenziale di Catania: muore motociclista

Continuano gli incidenti mortali a Catania. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato oggi sulla tangenziale di Catania, in direzione Misterbianco, un chilometro prima dell’uscita di Gravina. Nello scontro con un autocarro, che pare fosse fermo sulla corsia di emergenza per effettuare dei lavori di manutenzione, un motociclista ha perso la vita. La vittima è Victor Roy Riolo, 40 anni, imprenditore nel settore della ristorazione e titolare di due locali. Gravemente ferita e trasportata in codice rosso nell’ospedale Garibaldi Centro una donna quarantenne che viaggiava con lui: è stata operata d’urgenza ed è in prognosi riservata. Riolo e la passeggera, entrambi residenti a San Giovanni La Punta, indossavano il casco. Sul posto sono intervenuti la Polstrada di Catania, l’Anas e il 118. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato con lunghi chilometri di coda, anche a causa di un’auto andata in fiamme qualche chilometro prima.