RANDAZZO (CATANIA) – Controllando un cantiere allestito per la costruzione di un complesso residenziale di notevoli dimensioni, i carabinieri di Randazzo hanno accertato gravi carenze in ordine alla sicurezza dei lavoratori, in quanto non era stata garantita l’idonea gestione della viabilità nell’area, che assicura la praticabilità a pedoni e mezzi d’opera. A tal proposito, la normativa prevede che il titolare dell’impresa, durante l’esecuzione dei lavori, debba definire vie o zone di spostamento o di circolazione, affinché i veicoli adoperati per la movimentazione delle merci non interferiscano con il passaggio dei lavoratori, mettendo così in pericolo la loro incolumità. L’ispezione ha poi interessato le aree in quota già costruite, ovvero i piani superiori delle strutture, sulle cui aperture non erano state montate le protezioni necessarie ad impedire la caduta accidentale degli operai. A causa di queste gravi mancanze, l’imprenditore, un 57 enne randazzese, è stato denunciato penalmente e dovrà anche pagare due ammende dell’importo di 3.000 euro.