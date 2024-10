RAGALNA (CATANIA) – I carabinieri di Ragalna hanno arrestato in flagranza di reato 3 catanesi di 31, 24 e 22 anni, per furto in abitazione. Il proprietario di una casa in via Rosario, guardando le telecamere di videosorveglianza, aveva visto i malviventi intenti a rubare oggetti dal suo garage. Ha allertato i militari che hanno raggiunto la villa in breve tempo e hanno colto sul fatto i tre, intenti a caricare su un furgone alcune biciclette. L’intervento della pattuglia è stato così rapido che i ladri non hanno avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo, perché sono stati bloccati e messi in sicurezza. All’interno del furgone, intestato al 31enne, i malfattori avevano già caricato una betoniera mobile per impastare il cemento e ben 5 mountain-bike, subito riconosciute dal proprietario che, nel frattempo, rincuorato dalla presenza della pattuglia, è sceso in strada. I militari hanno condotto i tre in caserma dove, poi, è stata sporta la denuncia di furto, e li hanno arrestati.