Polo di Termini Imerese: la rivoluzione di Pelligra

“L’accordo raggiunto per la salvaguardia e riqualificazione dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese ex Blutec testimonia il nostro impegno nel creare in Sicilia nuove opportunità di lavoro per i tanti giovani lavoratori e le future generazioni”. Sono queste le prime parole di Ross Pelligra, presidente della Pelligra Italia Holding, all’indomani della sigla dell’accordo tra la sua società, i commissari straordinari di Blutec Spa in a.s. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un importante risultato che sancisce l’inizio del progetto per la realizzazione del nuovo polo manifatturiero, logistico, industriale e commerciale.

“Forti della grande esperienza dell’azienda e degli importanti progetti di riqualificazione industriale realizzati in Australia, stiamo ora concentrando la nostra energia e professionalità nella realizzazione di un grande polo industriale manifatturiero innovativo e green in grado di attrarre nuove aziende e talenti”, ha detto ancora Pelligra.

“Pelligra Italia ha tracciato il primo passo per il rilancio del polo di Termini Imerese che mira a essere un punto di riferimento in tutto il Mediterraneo – ha dichiarato Giovanni Caniglia, amministratore delegato di Pelligra Italia Holding -. In questo percorso è stato fondamentale il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Siciliana e delle parti sociali che ringrazio e con cui abbiamo lavorato con il solo obiettivo di risolvere la crisi industriale più lunga d’Italia. La storia della Pelligra Italia Holding è legata indissolubilmente alla Sicilia, per cui siamo orgogliosi di contribuire per offrire un futuro alle prossime generazioni e ai tanti giovani siciliani”.

Il polo manifatturiero, industriale, commerciale ospiterà start up specializzate nell’innovazione dei processi industriali, la sede di Pelligra per la costruzione degli stabilimenti insieme ai partner, un’area manifatturiera per il food&beverage, una per lo sviluppo di nuove tecnologie e una destinata alla logistica. L’hub consentirà a piccole e medie imprese del Sud Italia di accedere in modo facile e a costi competitivi a un’area industriale ideale per la produzione di prodotti dell’agroalimentare e per lo sviluppo di nuove tecnologie. Il polo siciliano rappresenta un primo importante investimento del lungo percorso che l’azienda sta realizzando in Italia.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di rilancio di Termini Imerese, che riguarda il potenziamento del porto e lo sviluppo di un interporto integrato. La possibilità di combinare diversi modi di trasporto (strada, ferrovia, mare) renderà infatti questo polo il baricentro intermodale di scambio delle attività produttive della Sicilia.

Il piano industriale di Pelligra Italia per lo stabilimento di Termini Imerese si pone in continuità con i tanti progetti di riqualificazione realizzati dal gruppo in Australia. Tra questi l’intervento di trasformazione della fabbrica automobilistica Ford a Melbourne nello stabilimento di assemblaggio di Broadmeadows nel 2019, la realizzazione del Fortek Industrial Precinct, un polo industriale con un accesso autostradale e un accesso al porto a Geelong (a ovest di Melbourne) nel 2023 e il Lionsgate Business Park, un distretto industriale che si estende per 123 ettari a nord della città australiana di Adelaide, rilevato nel 2017.