Passa il re: l’alpaca gli starnutisce addosso

Nessun rispetto per il re. Mentre Carlo lo accarezzava, un alpaca gli ha starnutito addosso. L’inconveniente è capitato al sovrano inglese durante la visita in Australia insieme con la moglie Camilla. Carlo era impegnato a salutare la folla a Canberra, quando si è ritrovato davanti a Hefner. Dopo lo starnuto il sovrano ha sdrammatizzato, ridendo con i presenti. “Il re mi ha guardato incredulo – racconta Robert Fletcher, proprietario dell’animale -, ma dopotutto è un alpaca: non morde e non sputa, si comporta sempre bene. Ed è pure un alpaca pro-monarchia”. Un tour movimentato per il re d’Inghilterra, che ha dovuto anche fronteggiare la contestazione della senatrice indipendentista di origine aborigena Lidia Thorpe, che in Parlamento gli ha gridato “Non sei il nostro re! Sei un genocida, ridateci la nostra terra”.