Fermato mentre posteggia il fuoristrada rubato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato per furto un 30enne pregiudicato residente nel quartiere Picanello. Una pattuglia che percorreva la via Medaglie d’oro con auto di copertura, si è accorta della presenza del 30enne che armeggiava all’interno di una Jeep Renegade parcheggiata. I carabinieri hanno, quindi, deciso di seguire le sue mosse e, nel frattempo, hanno comunicato ai colleghi la targa del mezzo per gli accertamenti in banca dati. Non appena il 30enne ha messo in moto la jeep e si è diretto verso corso Indipendenza, i militari hanno ricevuto la risposta e hanno scoperto che quell’auto era stata rubata qualche giorno prima a Gravina di Catania, come denunciato dal proprietario 66enne. Sicuri, quindi, di aver beccato un ladro d’auto, i militari lo hanno fermato in via Leonardo Grassi mentre stava parcheggiando il fuoristrada. Nell’auto sono stati recuperati i suoi ‘attrezzi di lavoro’, ovvero l’immancabile centralina modificata che consente l’accensione delle auto senza la chiave.