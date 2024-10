PALERMO – Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo hanno visto ieri sera un uomo scavalcare la recinzione gialla e gettare dei sacchi con dentro cellulari e droga. Non appena hanno visto l’uomo aggirarsi dentro la prima cinta della recinzione è scattata la caccia all’uomo proseguita per diverse ore anche attorno al penitenziario e nella zone limitrofe. Evidentemente l’uomo aveva un complice nei pressi che lo ha attendeva a bordo di una moto o di un’auto ed è riuscito a fare perdere le tracce. In queste ore si stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’uomo che ha tentato di fare entrare in carcere telefonini e droga.