Ottobrata: irregolarità tra gli stand

ZAFFERANA – I carabinieri hanno controllato 5 stand di ristorazione allestiti all’Ottobrata zafferanese. Sono state riscontrate violazioni in 2 delle 5 ditte controllate e, in particolare, è stata sanzionata un’attività commerciale per la vendita di prodotti caseari e una che si occupa di distribuzione di carni bovine, suine ed equine. Nel primo bancone, gestito da un 70enne residente alle isole Eolie, i carabinieri hanno scoperto una grave irregolarità: ben 6 chili di formaggi erano privi delle necessarie informazioni di tracciabilità. I formaggi sono stati sequestrati, e al venditore è stata inflitta una multa di 1.500 euro. Il secondo espositore sottoposto a verifiche, un commerciante 42enne di Catania che aveva allestito un tipico fast food siciliano in stile “arrusti e mangia”, è stato sanzionato per un importo di 1.000 euro per la carenza di pulizia sui luoghi di lavoro.