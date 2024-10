SIRACUSA – La guardia di finanza della compagnia di Noto, hanno scoperto 23 lavoratori impiegati completamente in nero in 9 aziende situate nei comuni ad alta vocazione turistica di Noto, Avola e Rosolini. I finanzieri hanno prima svolto un’accurata osservazione dei luoghi di esercizio delle attività commerciali, poi, avviando delle ispezioni mirate sul territorio, hanno rilevato che ventitré lavoratori erano privi di qualsivoglia contratto e quindi in assenza delle più elementari tutele di sicurezza. È stata sospesa l’attività imprenditoriale di 4 esercizi commerciali, dove il numero di lavoratori irregolari ha superato il 10% del totale del personale presente.