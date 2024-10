Non era detersivo: beccato il pusher catanese

CATANIA – Teneva la cocaina e il crack in lavanderia, all’interno del cassettino per il detersivo di una lavatrice non funzionante. I carabinieri di Catania l’hanno trovato perquisendo la casa del 32enne pregiudicato che avevano appena bloccato a San Leone mentre spacciava droga sul pianerottolo del suo palazzo, nei pressi di corso Indipendenza. Il giovane era stato adocchiato e osservato con discrezione nei giorni scorsi: al momento opportuno, muovendosi con due squadre, i militari sono entrati in azione.

Verso le 17 sono stati infatti visti due acquirenti citofonare a casa del pusher ed è scattato il blitz sulle scale, dove il 32enne si era appena rifornito di droga prelevandola da uno sgabuzzino tra la porta di ingresso e l’ascensore. Lo spacciatore è stato così arrestato. Già all’entrata del suo appartamento gli investigatori hanno recuperato 700 euro, poi la scoperta in lavanderia.