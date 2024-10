Nello scooter due chili e mezzo di marijuana

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 35enne pluripregiudicato per spaccio di droga. Gli agenti sono intervenuti in casa del 35enne a Picanello dove c’erano anche i due figli piccoli. Dopo aver consegnato spontaneamente 120 grammi di marijuana, conservata in un barattolo, ha detto di farne solo un uso personale. Tuttavia, nel corso della perquisizione, i poliziotti si sono insospettiti per la presenza sul balcone di una telecamera che inquadrava uno scooter parcheggiato in strada. Nel frattempo, il fiuto del cane antidroga Maui ha condotto i poliziotti proprio allo scooter, dove, nel vano sotto sella, sono state trovate tre buste di marijuana per un peso di 2 chili e mezzo. Il 35enne è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.