Nell’Acese furto di energia e panificio irregolare

ACIREALE (CATANIA) – Controlli congiunti dei carabinieri di Acireale, Asp di Acireale e tecnici della società elettrica Enel per verificare che attività commerciali e abitazioni fossero in regola. Sono stati denunciati due fratelli per furto aggravato di energia e multato il titolare di un panificio. Al riguardo, il primo accertamento ha interessato una palazzina composta da due appartamenti e un garage, di proprietà di due fratelli di 39 e 35 anni, dove era stato effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, causando ammanchi di circa 10 mila euro. I tecnici Enel hanno rimosso il bypass, ripristinando le condizioni di legalità e sicurezza.

L’altro intervento ha riguardato un panificio che si occupa di vendita al dettaglio e all’ingrosso e rifornisce anche alcune mense aziendali. Nei grandi locali dell’azienda, di proprietà di un 26enne di Aci Catena, sono state riscontrate irregolarità nella conservazione degli alimenti, alcuni dei quali non erano refrigerati e venivano conservati in un cortile interno, oltre alla mancata tracciabilità di alcune materie prime. Queste violazioni hanno comportato sanzioni per 3.000 euro nei confronti del titolare.