Multa da 8000 euro a centauro indisciplinato

CATANIA – La polizia durante un controllo è stata attirata dall’elevata velocità con cui due giovani sfrecciavano lungo la S.S. 121 Paternò – Catania, all’altezza della frazione Piano Tavola. Nel corso dell’inseguimento, gli operatori hanno notato che la targa del motociclo presentava una cifra difforme dagli standard. I due giovani sono stati raggiunti e bloccati e gli agenti hanno accertato che in effetti la targa era stata alterata con del nastro isolante adesivo di colore nero, trasformando così un numero, e che si trattava di uno scooter in precedenza sequestrato per mancanza di copertura assicurativa e affidato al genitore del conducente, che avrebbe dovuto custodirlo nella propria abitazione.

Tra l’altro, il conducente, un giovane ventiduenne di Paternò, era anche sprovvisto di patente di guida in quanto non l’aveva mai conseguita. Entrambi inoltre non indossavano il casco. Sono scattate sanzioni per circa ottomila euro, nei confronti sia del conducente che del genitore affidatario dello scooter. Il mezzo è stato nuovamente sequestrato e il conducente è stato denunciato per l’alterazione della targa.