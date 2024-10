MODICA (RAGUSA) – Oltre 600 grammi di hashish suddivisi in panetti e materiale per il confezionamento della droga sono stati sequestrati dai carabinieri di Modica durante una perquisizione nel garage di un 23enne che è stato arrestato. La perquisizione è scattata dopo che i militari hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava insieme con altri due giovani e accertato che la vettura emanava un forte odore di hashish. Per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari e il giudizio per direttissima.