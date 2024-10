MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – I carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno trovato droga e una pistola in una zona di campagna, quasi al confine con San Michele di Ganzaria. I militari dopo aver individuato la contrada Tempio come probabile nascondiglio dei malviventi, hanno perlustrato il

territorio palmo a palmo. Sotto un angusto passaggio di un cavalcavia hanno trovato un trolley e una grossa busta di plastica, ancorati al cemento con una corda per proteggerli dagli animali selvatici. All’interno della busta c’era un contenitore di plastica con 350 grammi di marijuana. Nel trolley i carabinieri hanno poi trovato 9 buste sottovuoto, anche queste contenenti marijuana, per un totale di circa 2 chili, un bilancino di precisione e una

pistola a tamburo calibro 38 senza marca né matricola perfettamente funzionante.