Messina: lancio di pietre e lattine, poi il pestaggio

MESSINA – La polizia di Messina ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità a carico di tre minorenni messinesi, accusati di aver aggredito in pieno centro un gruppo di coetanei, vicino a un locale di ritrovo per giovani, provocando a uno di loro la frattura di un dito per curare la quale si è reso necessario un intervento chirurgico. L’aggressione risale allo scorso mese di marzo. La lite sarebbe scaturita per futili motivi al culmine di insulti e provocazioni, con lancio di pietre e lattine, passando alle vie di fatto con calci, pugni e schiaffi. I tre minorenni sono stati individuati sia attraverso le testimonianze delle vittime, sia attraverso le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.