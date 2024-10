‘Lavori’ notturni al Borgo: preso il ladro di auto

CATANIA – Un pregiudicato 46enne di Misterbianco è stato pizzicato dai carabinieri di notte a Catania mentre tentava di rubare una macchina. Intorno alle 5 del mattino un automobilista che passava da via Empedocle, a due passi da piazza Cavour (nota ai catanesi come “il borgo”), si è accorto della strana presenza di un uomo che armeggiava all’interno di una nuovissima Volkswagen Polo e ha chiamato il 112.

Una pattuglia è intervenuta in tempi rapidissimi. Nel tentativo di non farsi scoprire il ladro si è rannicchiato all’interno della macchina, per poi sgattaiolare fuori, nascondendosi tra le altre auto parcheggiate sperando di non essere visto. Quindi ha azzardato una breve fuga verso via Ingegnere, ma inseguito a piedi dai militari è stato velocemente raggiunto. Nella Volkswagen c’erano tutti i suoi attrezzi da “lavoro”, tra i quali anche l’immancabile centralina modificata che consente l’accensione dell’auto. La proprietaria è stata subito informata del tentativo di furto e si è precipitata sul posto per verificare il danno e ringraziare personalmente l’equipaggio.