La menopausa non è una malattia

PALERMO – In Italia sono 17 milioni le donne in menopausa, compresa la cosiddetta perimenopausa. Si tratta di una fase fisiologica che, in virtù dell’aumento dell’aspettativa di vita, può arrivare a coprire fino a un terzo dell’esistenza di una donna. Durante la menopausa a causa della riduzione degli estrogeni la donna va incontro ad un aumento dei fattori di rischio per alcune patologie.

Per prevenire questi rischi, la menopausa va, allora, affrontata con consapevolezza e serenità confrontandosi con il proprio medico, adottando uno stile di vita sano e contrastando tabù e pregiudizi. Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa con lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla menopausa e sulle opzioni di supporto disponibili per migliorare la salute e il benessere della donna. A Palermo “MenoPausa… PiùPausa” è stato il tema dell’incontro svoltosi nei locali dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia.

“Una giornata informativa – ha spiegato Giuseppe Canzone, Direttore del Dipartimento Salute della Famiglia dell’Asp – che vuole essere l’inizio di un nuovo percorso assistenziale che vedrà coinvolte tutte le strutture dipartimentali sia ospedaliere che territoriali rivolta alle donne e ai loro partner che vogliano maggiori informazioni sui cambiamenti dovuti alla menopausa, al corretto stile di vita per prevenire le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi, la sindrome genito urinaria e per vivere bene”.

“La menopausa – ha aggiunto Laura Giambanco (nella foto con il suo staff) direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia – non è una malattia ma un momento fisiologico della vita della donna, che coincide con il termine della sua fertilità. Tuttavia in questo periodo della vita molte donne riferiscono disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro una buona qualità di vita”.