Investito da auto pirata, muore dopo 40 giorni di coma

MARSALA (TRAPANI) – E’ morto, dopo oltre quaranta giorni di coma, Fausto Teri, di 48 anni, che lo scorso 7 settembre, sul lungomare di Marsala, di fronte al porto, venne tamponato da una Jeep bianca mentre era alla guida del suo scooter, sul quale viaggiava anche il figlio. Teri riportò gravi lesioni, mentre chi era al volante della Jeep fuggì e finora non sarebbe stato identificato. Dopo essere stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, Teri era stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Aveva compiuto 48 anni martedì scorso. Due settimane dopo l’incidente, un fratello della vittima, Paolo, rivolse un appello affinché si potesse identificare l’auto pirata. Fausto Teri era abbastanza conosciuto a Marsala, anche per la sua attività musicale. Era stato un batterista autodidatta e suonava sin da adolescente. A partire dagli ’90, aveva fatto parte di varie formazioni rock locali. Lascia la moglie e un figlio ancora minorenne, quello che era sullo scooter con lui il 7 settembre e che nell’incidente è rimasto illeso.