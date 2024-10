“Il gol subito ci ha svegliati”

“Il merito è tutto della squadra, io posso avere dato le indicazioni giuste, ma gli interpreti sono sempre loro”. Così l’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, intervistato nel corso di Diretta Stadio su Telecolor, al temine della partita esterna con la Casertana, vinta 3-1.

“L’unico rammarico è per il gol preso – ha aggiunto Toscano -, si poteva evitare, anche se forse è servito a svegliarci e a capire che dovevamo alzare il ritmo. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide, ma è nel secondo tempo che siamo usciti in maniera prepotente. Per affrontare ogni partita bisogna saper leggere la settimana di allenamenti e la partita. I ragazzi sono stati bravi a restare sempre in gara e a voler vincere in un campo così difficile”.

“Abbiamo tanti infortunati in mezzo al campo, è vero – ha detto Toscano – ma è evidente che il gruppo risponde sempre anche di fronte alle emergenze. I cambi? Sono pronto a dare coraggio alla squadra, ho detto ai ragazzi che in campo dobbiamo trasmettere coraggio ed emozioni. Dobbiamo crescere ancora dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale, non dobbiamo aspettare lo schiaffo del gol per reagire”.

“Per quanto riguarda l’infortunio di Lunetta si tratta di un affaticamento al flessore del quale si dovrà valutare l’entità. Jimenez? E’ un giocatore da Catania, è stato preso proprio per questo, quando lo capirà si esprimerà ancora meglio”, ha concluso Toscano.