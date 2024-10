Giustiziere della notte inchiodato dalle telecamere

TERMINI IMERESE – I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico, un 35enne del posto pregiudicato per detenzione e porto illegale di arma clandestina e evasione. Gli investigatori hanno ricostruito i fatti avvenuti la notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, quando, l’indagato, sottoposto ai domiciliari, avrebbe ricevuto la notizia di un violento scontro verbale e fisico che vedeva coinvolto il fratello in una piazza di Trabia e, senza pensarci due volte, avrebbe lasciato la propria casa per recarsi sul luogo della lite con l’obiettivo di farsi giustizia da solo. L’uomo avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte nella lite, che sarebbero riuscite a fuggire all’agguato allontanandosi a bordo di un’autovettura. Grazie a sopralluoghi effettuati sul posto e alle immagini degli impianti di videosorveglianza con alcune testimonianze, gli investigatori hanno acquisito importanti elementi che hanno permesso l’individuazione del presunto autore dell’aggressione che è stato pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha poi emesso il provvedimento.