Giovanni Arena Cavaliere del Lavoro

Giovanni Arena, amministratore delegato del Gruppo Arena e presidente di Gruppo VéGé, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina al Palazzo del Quirinale, dove il Capo dello Stato ha conferito il prestigioso riconoscimento ai 25 Cavalieri del Lavoro del 2024, scelti per il contributo straordinario al progresso economico e sociale del Paese. Nato in Sicilia, Giovanni Arena rappresenta un punto di riferimento per il settore della grande distribuzione, portando avanti con passione, visione e determinazione l’attività di famiglia e contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all’innovazione del settore in Sicilia e nel panorama nazionale.

Da giovane manager ha saputo valorizzare l’eredità familiare trasformandola in una realtà imprenditoriale leader nella regione, con oltre 190 punti vendita, tra insegne Decò e SuperConveniente, e una rete che conta più di 3.500 dipendenti. Arena si distingue non solo come imprenditore di successo, ma come promotore di innovazione, sostenibilità e sviluppo sociale, valori cardine dell’Ordine al Merito del Lavoro. Nominato Cavaliere del Lavoro il 2 giugno scorso, Arena ha dimostrato negli anni un impegno costante per il progresso del territorio e per l’eccellenza italiana nella grande distribuzione, mettendo a disposizione la sua esperienza anche come Consigliere di Banca d’Italia, filiale di Catania, e contribuendo attivamente allo sviluppo del Gruppo VéGé, di cui è Presidente nazionale.

L’Ordine al Merito del Lavoro è un onore riservato agli imprenditori che, per almeno vent’anni, hanno operato con responsabilità autonoma nel proprio settore, distinguendosi per l’impatto positivo sull’economia e la società italiana. Giovanni Arena si unisce così al prestigioso gruppo dei Cavalieri del Lavoro, una rete di leader che ha saputo fare dell’innovazione e dell’impegno etico i pilastri della propria attività. Questo riconoscimento celebra non solo il traguardo professionale di Giovanni Arena, ma anche il contributo del Gruppo Arena alla Sicilia e al Made in Italy, in linea con una visione imprenditoriale fondata su tradizione e rinnovamento, sostenibilità e crescita.