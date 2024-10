Fuga in auto con la droga: bloccati in via Acquicella

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno arrestato due pluripregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza. I due, un 30enne di Pachino e una 41enne catanese, non si sono fermati all’alt intimato dagli agenti durante un servizio di controllo. Alla vista degli agenti, l’auto ha accelerato bruscamente, provando a dileguarsi tra le vie del quartiere San Cristoforo. I poliziotti hanno inseguito i due fuggitivi che hanno terminato la loro corsa in via Acquicella, dove sono stati bloccati da altre due volanti. Nell’auto, nel sedile del conducente, è stato trovato un borsello con dentro diverse dosi di cocaina del peso di 40 grammi e di marijuana del peso di 3 grammi. Nel vano porta oggetti dello sportello, inoltre, c’era un coltello a serramanico. Il trentenne è stato anche denunciato per porto abusivo d’armi.