FRANCAVILLA DI SICILIA (MESSINA) – Con l’accusa di detenzione illecita di armi e possesso di sostanze stupefacenti, detenute ai fini dello spaccio, i carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia hanno arrestato un 55enne del luogo, pregiudicato. L’uomo da tempo era finito sotto l’attenzione dei militari che nelle prime ore del mattino di ieri hanno effettuato una perquisizione in casa sua. Qui è stata trovata e sequestrata una pistola calibro 8 con relativo munizionamento, illegalmente detenuta in un mobiletto, nonché una carabina ad aria compressa, artigianalmente modificata nelle parti meccaniche, con munizioni, trovata nella mansarda. Nel corso dell’attività scovati anche 400 grammi di marijuana contenuta in 6 barattoli, di cui due nascosti nel cassetto del comodino della camera da letto e gli altri quattro, tra le cianfrusaglie, in un garage adibito a deposito, pertinente all’abitazione perquisita.

La perquisizione è stata estesa anche ad un terreno nella disponibilità dell’indagato, laddove sono state trovate tre piante di cannabis, con infiorescenza e alte circa due metri, estirpate e sequestrate dai militari.