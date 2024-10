E’ morta Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci

E’ morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. La Difesa e il ministro Guido Crosetto in un post pubblicato sui social “esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.

“Una preghiera”. Sofia Goggia si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi: l’olimpionica ha affidato a un post su Instagram il suo breve messaggio con la foto della promessa dello sci rimasta vittima di una caduta in allenamento.