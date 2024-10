Dalla grande meusa alla grande mela

aereo, scalo, aeroplano, Fontanarossa, Comiso, Pio La Torre

La compagnia aerea americana United ha ufficializzato l’apertura della nuova rotta Palermo-Newark (New York), da maggio a settembre 2025, con tre frequenze: lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo sarà operato da un B767/400. Già nel 2020, prima della pandemia, United aveva in programma il volo con la Grande Mela. Il Covid, però, mise in soffitta il collegamento. Adesso United si ripresenta a Palermo mantenendo l’impegno preso quattro anni fa di ritornare a volare dal capoluogo siciliano. Un’opportunità in più per i siciliani, che sempre dalla prossima estate con Delta Air Lines potranno volare tra Catania e New York-Jfk.