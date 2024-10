Colpo sventato a Belpasso: acciuffati tre ladri

BELPASSO – Colpo non riuscito per 3 ladri convinti di poter agire indisturbati all’interno di un’azienda di trasporti speciali in contrada Valcorrente. Mentre una pattuglia stava percorrendo la strada che costeggia il muro di cinta di un’azienda al momento inattiva, la cui custodia è stata affidata ad un curatore giudiziario nominato dal Tribunale di Catania, ha raggiunto il parcheggio dell’attività, insospettiti da strani movimenti. I militari, chiesti rinforzi, hanno sorpreso i malviventi che stavano caricando sul cassone di un camion delle grosse tanche in pvc con telaio in metallo.

I 3 ladri sono stati bloccati e identificati per un 37enne belpassese con precedenti di polizia, un 19enne e un 18 enne, entrambi stranieri, residenti a Catania. Nel frattempo i carabinieri hanno contattato il curatore giudiziario che, giunto sul posto, ha confermato che quel materiale apparteneva alla società da lui gestita e che i 3 non avevano alcuna autorizzazione per prelevarlo, come invece loro volevano far credere ai militari, in un ultimo tentativo di giustificarsi. Tutti e tre sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, mentre tutto il materiale è stato restituito al professionista incaricato dal Tribunale.