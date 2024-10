Chili di droga, presi a Catania fratello e sorella

CATANIA – Girava su uno scooter con la droga nel vano sottosella e tanta altra ne custodiva in casa. Il 26enne è stato arrestato a Catania insieme con la sorella di 23 anni. La polizia si è insospettita per l’atteggiamento del ragazzo alla guida della sua moto e ha deciso di seguirlo fino a piazza Stesicoro, dove gli ha intimato l’alt. Lui si è dimostrato subito molto nervoso: e ne aveva ragione, perché sono saltati fuori due panetti di hashish. Nascosti negli slip c’erano poi 400 euro in banconote di vario taglio.

La perquisizione si è poi estesa alla sua casa, nei pressi di piazza Montessori, dove una ragazza era affacciata al balcone. Intuito che il fratello era in compagnia della polizia, è rientrata rapidamente cercando di anticipare gli agenti e mettendo in atto un maldestro tentativo di nascondere una parte della droga. Tutto inutile: celata all’interno di più buste e di un bauletto per motociclo i poliziotti hanno trovato quasi 2 chili di marijuana, 2,5 chili di hashish e 50 grammi di cocaina. Quantità dalle quali si sarebbero potute ricavare ben 53.692 dosi di hashish, 14.769 dosi di marijuana e 152 dosi di cocaina. Sono stati trovati anche mille euro, nascosti in diversi punti della casa, e due grossi coltelli intrisi di sostanza stupefacente.