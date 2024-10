Catania: via detriti e cenere vulcanica

CATANIA – A lavoro gli operai di Gema Spa nel territorio del Lotto Centro. Dallo spazzamento meccanico e manuale agli interventi in emergenza, quando necessario, come accaduto sabato. Ogni intervento è concordato con l’amministrazione comunale, il sindaco Enrico Trantino, l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce e coordinato con la Direzione Politiche per l’Ambiente. “Sabato – spiega il direttore Patania – siamo intervenuti nel pomeriggio con le nostre squadre per restituire pulizia e decoro nelle principali arterie colpite dal maltempo della mattinata. Abbiamo dato priorità alle arterie principali, oltre a rimuovere quanto rimasto su piazze, strade e marciapiedi. In settimana, inoltre, abbiamo proseguito con la raccolta dei numerosi cumuli di rifiuti non differenziati disseminati nel Lotto Centro, da San Cristoforo a Cibali, utilizzando mezzi meccanici anche dove sono presenti cartelli che vietano l’abbandono dei rifiuti, reato anche punibile penalmente”.



Lo spazzamento meccanizzato per la rimozione della cenere vulcanica riprenderà domani, lunedì 21 ottobre e proseguirà fino a sabato 26:

Lunedì 21 ottobre

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di martedì 22 in via Basile e via Battiato

Martedì 22 ottobre

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Pietro Toselli, via Giuseppe De Felice e via Fiamingo

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di mercoledì 23 in via Vanasco, via Giardini e via Francesco Camarda

Mercoledì 23 ottobre

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Borrello, via Giannotta e via Savasta

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di giovedì 24 in via Fava e via Calabrese

Giovedì 24 ottobre

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Dell’Oro e via Serve della Provvidenza

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di venerdì 25 in via Carlo Ardizzone e via Teatro Greco

Venerdì 25 ottobre

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Scuto Costarelli e via Simeto

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di sabato 26 in via Reggio e via Stramondo

Sabato 26 ottobre

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Petrella