Catania, sorpreso a rubare benzina: ‘Ero a secco’

CATANIA – La polizia ha sorpreso un pluripregiudicato catanese di 46 anni mentre stava rubando benzina da un’auto in sosta in via Galermo. E’ stato notato dagli agenti di pattuglia di notte. Aveva già aspirato circa 5 litri di benzina, grazie all’utilizzo di un tubo di gomma. I poliziotti dopo averlo identificato hanno scoperto che era un sorvegliato speciale. Alla domanda sulle ragioni del suo gesto, ha risposto candidamente di essere rimasto a secco di carburante e che quindi aveva deciso di rifornire il serbatoio rubando la benzina. E’ stato denunciato per furto e violazione della sorveglianza speciale.