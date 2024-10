Catania-Messina senza tifosi ospiti

Niente tifosi ospiti al Massimino per Catania-Messina. Come previsto, il prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella provincia di Messina per qualsiasi settore dell’impianto e la chiusura del settore ospiti. Il derby, in programma domenica 3 novembre alle 19.30, verrà trasmesso in esclusiva in chiaro da Telecolor, che a partire dalle 18.30 offrirà una maxi produzione con ben 4 ore live. Si comincia 60 minuti prima del calcio d’inizio con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti per poi proseguire con il racconto live del match e con il solito, ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve. Interviste di Marco Carli.