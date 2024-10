Catania: ladri di scooter traditi dai tatuaggi

CATANIA – Rubano uno scooter, ma a tradirli sono i tatuaggi sui polpacci e sulle braccia. Due catanesi di 17 e 20 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dalla polizia. Il proprietario ha raccontato di aver parcheggiato il mezzo all’interno di un rifornimento di benzina in via Palermo e che quando è tornato a riprenderlo si è accorto che lo avevano rubato. Attraverso le registrazioni del sistema di videosorveglianza gli agenti sono risaliti all’identità degli autori, che dopo essere arrivati a loro volta in scooter hanno commesso il furto approfittando del momento in cui il proprietario era entrato dal tabaccaio del rifornimento. Decisivi i tatuaggi.