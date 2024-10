Catania brucia, minacciato il cimitero: pompieri in azione tutta la notte

CATANIA – Un incendio di grosse dimensioni è divampato ieri pomeriggio a Catania a ridosso del cimitero, zona Librino e Fossa della Creta. Sono intervenuti i vigili del fuoco, utilizzando anche gli elicotteri. Tanta paura tra i residenti e traffico in tilt, chiuse le strade in prossimità del rogo. Le fiamme hanno lambito una stazione di servizio. Alcuni testimoni raccontano che il rogo potrebbe essere nato nella zona del campo rom presente nelle vicinanze per poi propagarsi a causa della presenza di erba e arbusti in una zona incolta attorno al cimitero e via Fossa della Creta.

Le squadre di pompieri sono state impegnate su più fronti, in via Zaccà e via Madonna del Divino Amore. Per evitare che le fiamme potessero propagarsi al cimitero i vigili del fuoco hanno lavorato con gli idranti anche dall’interno della struttura, aperta appositamente dal Comune, per tenere a distanza di sicurezza il vasto incendio: la situazione nella struttura è sotto controllo. L’incendio è stato definitivamente spento alle 8 di stamattina, rimane la presenza di molto fumo. Non risultano famiglie del rione evacuate.

FOTO

Le fiamme alte sono state a lungo visibili anche dal viale Mario Rapisardi. Segnalato un altro incendio nel quartiere Picanello.