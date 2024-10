Catania: bloccano tangenziale con i camion per assaltare stazione di servizio

CATANIA – Assalto la scorsa notte a una stazione di servizio all’uscita della tangenziale di Catania, svincolo Paesi Etnei. Una banda arrivata con due auto e due camion ha bloccato coi mezzi pesanti le strade, sia in direzione tangenziale sia in direzione San Giovanni La Punta. Hanno poi tentato, senza riuscirci, di scardinare la cassa continua. A quel punto, armati di bastoni, hanno rotto il gabbiotto dove c’era il dipendente e hanno portato via l’incasso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gravina di Catania e la scientifica per i rilievi.