CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un 28enne catanese per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Giunti in piazza Risorgimento hanno notato tre giovani a bordo di una Volkswagen T-Cross in sosta, tra di loro anche il 28enne, pregiudicato per precedenti vicende giudiziarie. Il gruppo, notata la presenza dei militari, ha cercato di defilarsi e assumere un atteggiamento guardingo.

A questo punto, i carabinieri hanno deciso di controllare il veicolo e identificare i tre soggetti. Dopo aver fatto scendere dal mezzo gli occupanti, hanno perquisito i due giovani passeggeri catanesi di 22 e 23 anni, per poi concentrarsi sul 28enne. Nelle tasche di quest’ultimo hanno rinvenuto un telecomando d’accensione per sistemi key-less, simile a quello delle auto di ultima generazione.

Tuttavia, un controllo più approfondito ha rivelato che si trattava di un sofisticato strumento per il furto di autovetture, in grado, grazie a modifiche tecniche, di connettersi via radio alle centraline elettroniche delle auto, funzionando come un vero e proprio passepartout, capace di aggirare i sistemi antifurto e persino di attivare il motore. Il 28enne, non sapendo fornire alcuna spiegazione è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.