CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto due computer collegati abusivamente a piattaforme di giochi on line in una cartolibreria e internet point di via Plebiscito. All’interno del locale l’attenzione degli agenti è stata attirata dai due apparecchi risultati non conformi in quanto consentivano l’attività di gioco senza il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I dispositivi sono stati sequestrati, scattata una multa per 20mila euro. Inoltre, è stata riscontrata la vendita di alimenti e bevande, tramite un distributore automatico, senza autorizzazione, con la contestazione di un’altra sanzione di 3mila euro.