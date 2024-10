CATANIA – La polizia ha arrestato un 28enne gambiano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Il giovane extracomunitario stazionava appoggiato sul muro di un’abitazione, ai margini del quartiere San Berillo Vecchio quando, accortosi di essere osservato dai poliziotti, improvvisamente si è messo in cammino col chiaro intento di evitare di essere sottoposto a controllo. Ma gli agenti lo hanno bloccato e, notando un certo nervosismo, lo hanno identificato e sottoposto a perquisizione personale: all’interno dello zaino portato a spalla dal 28enne è stata trovata e sequestrata una busta contenente marijuana per un peso complessivo di circa 85 grammi, mentre all’interno del portafogli 175 euro in banconote di piccolo taglio, dei quali non ha saputo fornire spiegazioni circa la lecita provenienza.